Мобілізація-2024: чи підпадають бронюванню працівники з дефіцитною ВОС

В Україні існує можливість отримати відстрочку від мобілізації через бронювання на робочому місці. Це стосується не лише працівників з дефіцитними спеціальностями, але й інших категорій. Про це пише Новини.pro.

Хто може бути заброньований:

Працівники органів державної влади та інших державних структур.

Працівники органів місцевого самоврядування.

Працівники організацій, підприємств та установ, які мають мобілізаційні завдання.

Працівники підприємств, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг.

Працівники критично важливих для економіки підприємств, установ та організацій.

Працівники спеціалізованих установ ООН та закордонних дипломатичних установ в Україні.

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Важливо:

Бронювання зазвичай стосується керівників установ.

Для бронювання працівник повинен відповідати певним критеріям.

Критерії бронювання:

Підприємство має мати значні надходження в іноземній валюті.

Офіційна ринкова заробітна плата працівника повинна відповідати встановленим нормам.

Підприємство має сплачувати значні податки.

Детальніше про критерії бронювання:

Надходження в іноземній валюті: більше еквіваленту 32 000 000 €.

Сума сплачених податків за попередній рік: понад еквіваленту 1 500 000 €.

Офіційна ринкова заробітна плата: 14-18 тис грн у регіонах та 23 тис грн у Києві.

Як оформити бронювання:

Підприємство подає до Міністерства оборони України клопотання про бронювання працівника.

До клопотання додаються документи, що підтверджують відповідність працівника та підприємства критеріям бронювання.

Міністерство оборони України розглядає клопотання та приймає рішення про бронювання.

Бронювання від мобілізації дає можливість працівникам критично важливих для економіки та держави сфер продовжувати свою роботу та забезпечувати функціонування країни.

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