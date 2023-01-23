Мобілізація для віруючих: юристи пояснили, чи можна замінити альтернативною службою у військовий час

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави. Але чи стосується це чоловіків у військовий час, коли Україна потребує нових сил серед громадян.

Раніше громадянин України за релігійними переконаннями міг замінити виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою. Чи можна замінити мобілізацію до армії у військовий час, пояснюють правозахисники.

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На практиці відомо, що особи, які все ж таки належать до певних релігійних громад і не можуть брати до рук зброю, а тому будуть вкрай неефективними на війні.

Який закон діє відносно вірян, що не можуть проходити службу за релігійними переконаннями

У Законі України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" немає згадок про вірян, яким релігійні переконання перешкоджають брати участь в бойових діях або застосовувати зброю.

Окрім цього, ст. 23 Закону, яка регулює питання надання відстрочки від мобілізації не оперує категоріями вірян, а отже в таких осіб не має відстрочки від призову.

На сьогодні склалася своєрідна прогалина в законодавстві з питання мобілізації вірян, яким має бути призначена альтернативна служба.

Згідно з повідомленням юриста Руслана Малого, віряни можуть подати заяву до відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації за місцем проживання..

Таким чином віряни стануть на захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, які гарантуються Конституцією.

Заява про направлення на альтернативну службу подається у довільній формі із зазначенням мотивів неможливості проходження строкової військової служби та підтвердженням істинності релігійних переконань громадянина.

До заяви додаються документи, що підтверджують істинність його релігійних переконань, копія документа про освіту та довідка з місця роботи або навчання.

Зазначається, що актуальних випадків щодо розгляду подібних позовів не зафіксовано.

Як відбувається альтернативна військова служба вірян

Так службу проходять на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Строк альтернативної служби є більшим за строк строкової у 1,5 раза.

Особа повинна подати заяву про істинність своїх переконань з довідкою від релігійної організації, яка забороняє використання зброї.

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