Мобілізація по-новому: названо категорії українців, яким не треба оновлювати дані в ТЦК

З 18 травня поточного року набули чинності оновлені норми мобілізаційного законодавства. Згідно з ними, всі особи, які підлягають військовому обліку, мають актуалізувати інформацію про себе.

Кого не стосуються ці вимоги та хто може не побоюватися нарахування штрафів за невиконання даного обов’язку, пише УНІАН.

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Згідно з чинними нормами українського законодавства, громадяни, які підпадають під категорію військовозобов’язаних і мають вік від 18 до 60 років, зобов’язані оновити свої війського-облікові дані через додаток Резерв+ та похід до ТЦК. Проте існують особи, на яких ці вимоги не розповсюджуються, а саме:

особи, які не мають українського громадянства;

особи, яким військово-лікарська комісія присвоїла статус "не придатний до несення військової служби";

особи, які перевищили граничний вік перебування у запасі.

Також не потрібно оновлювати військово-облікові дані чоловікам до 18 років та після 60 років, а також жінкам, які не мають спеціалізації у медичній чи фармацевтичній галузях. Крім того, чоловіки, які з певних причин були зняті з військового обліку, також не зобов’язані відвідувати ТЦК, але повинні мати при собі документ, що підтверджує їх виключення з обліку.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри заявили, що для бронювання від мобілізації не потрібно проходити ВЛК.

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