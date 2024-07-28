Декому з українців можуть анулювати відстрочку від мобілізації: перелік причин

Відповідно до останніх законодавчих змін, кількість осіб, які мають право на отримання відстрочки від призову, істотно зменшилась. Також існують ситуації, коли така відстрочка може бути скасована.

Ця інформація викладена в урядовій постанові. Про це пише ТСН.

У яких випадках відстрочку можуть анулювати

Згідно із законодавством, існують певні випадки, за яких можливе скасування раніше наданої відстрочки:

закінчення терміну дії;

завершення підприємством виконання робіт та послуг для забезпечення потреб ЗСУ інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливого для функціонування економіки;

ліквідація держоргану, органу місцевого самоврядування, компанії, установи, організації;

звільнення військовозобов’язаного;

тимчасове припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;

обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

надання відстрочки з інших причин, встановлених ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна (відповідно до укладених міжнародних договорів України);

невиконання оператором протимінної діяльності протягом 6 місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) із сертифікованого процесу (процесів) на основі інформації, представленої Центром протимінної діяльності.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри заявили, що для бронювання від мобілізації не потрібно проходити ВЛК.

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