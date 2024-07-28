Некоторым из украинцев могут аннулировать отсрочку от мобилизации: перечень причин

Согласно последним законодательным изменениям, количество лиц, имеющих право на получение отсрочки от призыва, существенно уменьшилось. Также существуют ситуации, когда такая отсрочка может быть отменена.

Эта информация изложена в правительственном постановлении. Об этом пишет ТСН.

В каких случаях отсрочку могут аннулировать

Согласно законодательству, существуют определенные случаи, при которых возможна отмена ранее предоставленной отсрочки:

истечение срока действия;

завершение предприятием выполнения работ и услуг по обеспечению потребностей ВСУ других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики;

ликвидация госоргана, органа для местного самоуправления, компании, учреждения, организации;

увольнение военнообязанного;

временное прекращение действия трудового договора военнообязанного с предприятием;

обоснованное представление руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

предоставление отсрочки по другим причинам, установленным ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

прекращение заключенного договора (контракта) или истечения срока назначения - для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых Украина (в соответствии с заключенными международными договорами Украины);

невыполнение оператором противоминной деятельности в течение 6 месяцев работ по разминированию (гуманитарному разминированию) по сертифицированному процессу (процессам) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности.

Напомним, ранее в Минцифре заявили, что для бронирования от мобилизации не нужно проходить ВЛК.

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