Мобілізація українських чоловіків: кого можуть примусово доправити до ТЦК

Згідно з новими положеннями, поліцейські отримали повноваження забезпечувати примусову доставку осіб, що перебувають у розшуку, до місцевих центрів набору за допомогою адміністративного затримання.

Таку інформацію надав народний депутат Федір Веніславський під час бесіди з журналістами РБК-Україна.

"Тільки Національна поліція має повноваження примусово доставляти осіб до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або на військово-лікарські комісії (ВЛК), і це стосується лише тих, хто перебуває у державному розшуку. Оголошення в розшук здійснюється на підставі ігнорування особами повісток або вимог ТЦК та СП про явку. Працівники ТЦК та СП не мають права на примусові дії без супроводу поліцейських. У випадках, коли дії здійснюються спільно з поліцейськими, вони вважаються законними", – пояснив він.

Раніше ми розповідали, що у Раді розповіли, чи будуть електронні повістки та направлення на ВЛК.

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