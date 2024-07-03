Мобілізація в Україні: з’явився новий обов’язковий документ для працівників ТЦК

У відповідь на ряд скандалів, пов'язаних з діями ТЦК під час діючої мобілізації, які викликали обурення в суспільстві, в Україні було введено нову форму посвідчення для співробітників ТЦК, які проводять оповіщення.

Експерт у сфері військового призову, адвокат Роман Сімутін, поділився своїми думками з ТСН щодо того, як ці зміни можуть вплинути на процес мобілізації, та чи допоможуть вони знизити кількість можливих конфліктних ситуацій.

"Я вважаю, що затвердження такого посвідчення – правильний крок. Це зроблено для того, щоб не було зловживань. А вони можуть бути колосальні", – каже Роман Сімутін.

Адвокат додає, що фіксувалися ситуації, коли люди одягали військову уніформу та вимагали хабарі за те, щоб нібито відкупитися від мобілізації. Він вважає, що занадто великі повноваження правоохоронців можуть призвести до небажаних змін у державі.

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Роман Сімутін підкреслює, що нині повістки виписують і без цих посвідчень: "Але тепер пересічному громадянину буде складніше сказати, звертаючись до перевіряльника, що в останнього немає повноважень."

Але водночас адвокат звертає увагу на те, що в новому посвідченні працівника ТЦК написано, що це – "службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки".

"Те, що вони можуть вручати повістку, не означає, що вони можуть виписувати її", – коментує адвокат, додаючи, що закон вимагає, аби повістка була належно сформована перед врученням.

Підсумовуючи, Сімутін вважає, що нове посвідчення сприяє більшій організованості у процесі вручення повісток: "Щоб не було хаосу. Якщо ж у працівника ТЦК не буде такого посвідчення, то у нього не виникає обов’язку вручати повістку".

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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