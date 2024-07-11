Мобілізація жінок: кого та за що можуть оштрафувати

Згідно з новими правилами мобілізації в Україні, введено відповідальність за порушення правил військового обліку та мобілізації. За несвоєчасне уточнення облікових даних військовозобов'язаних передбачено штрафи від 17 до 25,5 тис. грн під час воєнного стану.

Ці штрафи стосуються і військовозобов'язаних жінок. Мирослав Волков, начальник Кременчуцького РТЦК та СП, пояснив, що жінки певних спеціальностей, переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ.

Мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до Постанови №560.

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До 16 липня, у період обов'язкового уточнення облікових даних, медичний огляд не проходять ті, хто має право на відстрочку від призову, зокрема, жінки віком старше 55 років, заброньовані, а також ті, які вже мають дійсний військово-обліковий документ. Військовозобов'язані жінки, які не мають такого документа або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.

З 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери віком від 18 до 60 років зобов'язані ставати на військовий облік в ТЦК та СП. Жінки з іншими спеціальностями, пов'язаними з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно. На облік можуть взяти лише тих жінок, які придатні до служби за станом здоров'я, що визначається військово-лікарською комісією.

Важливо, що тепер жінки-медики не можуть влаштуватися на роботу без військового квитка і без перебування на обліку у ТЦК та СП. Керівники установ зобов'язані повідомляти ТЦК про працівниць, які мають медичну або фармацевтичну освіту і не перебувають на військовому обліку. Непрацевлаштовані жінки з медичною освітою мають самостійно прибути до ТЦК та стати на військовий облік.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції повідомляв, що Україна може залучити до Збройних Сил від 10 000 до 20 000 ув'язнених та осіб із судимостями.

Ми розповідали також, які зміни чекають на українців у питанні мобілізації.

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