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Війна в Україні

Мобілізація жінок у серпні: хто повинен стати на облік та на які суми штрафуватимуть

Анастасія Крищук

Мобілізація жінок у серпні: хто повинен стати на облік та на які суми штрафуватимуть
Мобілізація жінок у серпні. Джерело: mil.gov.ua

Зараз в Україні діє воєнний стан, а також проводиться загальна мобілізація. Що стосується мобілізації жінок, то вона не передбачена, однак жінки, які працюють у певних сферах, повинні стати на військовий облік.

Українки, які мають медичну освіту, незалежно від того, чи працюють вони за фахом, повинні стати на облік.

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Це стосується наступних медичних спеціальностей:

  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична терапія;
  • фізична реабілітація;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • промислова фармацевтика;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • біомедична інженерія;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • фізіології та епідеміологія.
  • токсикологія;
  • фармакологія.

Варто зазначити, що реєстрація на обліку є обов’язковою навіть для тих, хто не працює за медичною спеціальністю, але має відповідну освіту.

Які штрафи передбачені

У разі, якщо жінки зазначених спеціальностей не оновлять свої дані вчасно, їм загрожує штраф. За перше вчинене адмінпорушення передбачено штраф у розмірі 17 000 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, штраф збільшується до 25 500 гривень.

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