Мобілізація жінок в Україні з 1 липня: хто ризикує отримати штраф 17 тис. гривень

В Україні триває мобілізація, тому всі жінки віком від 18 до 60 років, які підлягають військовому обліку, повинні оновити свої дані в територіальних центрах комплектування (ТЦК). Хоча мобілізація жінок з 1 липня залишається добровільною, за неоновлення даних передбачені штрафи.

УНІАН повідомляє, що жінки певних спеціальностей можуть бути оштрафовані за порушення правил військового обліку, якщо вони не оновлять свої дані вчасно. Сума штрафу становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Медичні працівники зобов’язані стати на облік, тоді як інші жінки можуть зробити це за власним бажанням. До військовозобов’язаних належать жінки таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров’я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіологія та епідеміологія.

Жінки, які підлягають військовому обліку, отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.

Раніше ми розповідали, які зміни чекають на українців з 1 липня стосовно мобілізації.

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