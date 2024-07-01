Мобилизация женщин в Украине с 1 июля: кто рискует получить штраф 17 тыс. гривен

В Украине идет мобилизация, поэтому все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащие военному учету, должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Хотя мобилизация женщин с 1 июля остается добровольной, за не обновление данных предусмотрены штрафы.

УНИАН сообщает, что женщины определенных специальностей могут быть оштрафованы за нарушение правил военного учета, если они не обновят свои данные вовремя. Сумма штрафа составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Медицинские работники обязаны встать на учет, в то время как другие женщины могут сделать это по собственному желанию. К военнообязанным относятся женщины таких специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиология и эпидемиология

Подлежащие военному учету женщины получают приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться.

Ранее мы рассказывали, какие изменения ждут украинцев с 1 июля по мобилизации.

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