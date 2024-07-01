Мобилизация в Украине: какие изменения ждут украинцев с 1 июля

С 1 июля 2024 года в Украине введен ряд изменений в правила мобилизации, касающиеся бронирования работников, вручения повесток, выезда за границу и студентов.

В частности, с помощью приложения "Дія" работодатели смогут бронировать своих сотрудников онлайн. Это касается критически важных предприятий и компаний, работающих на нужды сил обороны. Процесс будет быстрым, прозрачным и без бюрократии. Ожидается, что на бронирование будет уходить около часа, пишут "Факты".

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Вручение повесток:

Повестки, отправленные по почте заказным письмом, будут считаться врученными с 16 июля. Отказ от получения или возвращения письма будет расцениваться как вручение. Неполучение повестки не освобождает от мобилизации. За неявку без уважительных причин предусмотрена административная ответственность.

Выезд за границу:

Мужчинам призывного возраста для выезда за границу требуются не только паспорт, но и военный документ. Можно предъявить QR-код из военно-учетного документа. Наличие оснований для освобождения от мобилизации или исключения из военного учета по состоянию здоровья – обязательное условие.

Мобилизация студентов:

С 1 июля мобилизации подлежат студенты-заочники, а также получающие второе или третье высшее образование. Не касается соискателей первого высшего образования (бакалавриат) по дневной форме обучения.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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