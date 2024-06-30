Командир з 79 ОДШБ відверто зізнався, чи готують мобілізованих перед відправленням на фронт

Військовий з першого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Володимир Собіпан спростував поширені в соцмережах фейки про те, що мобілізованих кидають на фронт без підготовки.

"Люди бояться, що їх не навчатимуть, кинуть одразу в бій, а командири нехтують ними. Це російська пропаганда, яку підхоплюють деякі українці, але це неправда", - зазначив він у коментарі ТСН.

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За словами Собіпана, мобілізовані проходять серйозну підготовку, що включає тактику, вогневу підготовку, інженерну справу та зв'язок.

"Наприклад, у 199 навчальному центрі інструкторами – до 50% – виступають досвідчені солдати, сержанти, які отримали поранення на війні. Вони діляться своїм досвідом бойових дій з мобілізованими", - розповів військовий.

Крім того, для мобілізації створені навчальні батальйони, до яких відправляють кращих сержантів та офіцерів з різних бригад.

"Ми розуміємо, що мобілізовані – це наші люди, тому навчаємо їх задля їхньої ж безпеки. Командири батальйонів та бригад відправляють на навчання кращих з кращих", - підкреслив Собіпан.

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