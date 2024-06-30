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Война в Украине

Командир из 79 ОДШБ откровенно признался, готовят ли мобилизованных перед отправкой на фронт

Былим Елена

Командир из 79 ОДШБ откровенно признался, готовят ли мобилизованных перед отправкой на фронт
Сколько времени должно длиться обучение мобилизованным

Военный из первого десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Владимир Собипан опроверг распространенные в соцсетях фейки, что мобилизованные бросаются на фронт без подготовки.

"Люди боятся, что их не будут учить, бросят сразу в бой, а командиры пренебрегают ими. Это российская пропаганда, которую подхватывают некоторые украинцы, но это неправда", – отметил он в комментарии ТСН.

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По словам Собипана, мобилизованные проходят серьезную подготовку, включающую в себя тактику, огневую подготовку, инженерное дело и связь.

"Например, в 199 учебном центре инструкторами – до 50% – выступают опытные солдаты, сержанты, получившие ранения на войне. Они делятся своим опытом боевых действий с мобилизованными", – рассказал военный.

Кроме того, для мобилизации созданы обучающие батальоны, в которые отправляют лучших сержантов и офицеров из разных бригад.

"Мы понимаем, что мобилизованные – это наши люди, поэтому учим их ради их безопасности. Командиры батальонов и бригад отправляют на обучение лучших из лучших", — подчеркнул Собипан.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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