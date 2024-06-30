Командир из 79 ОДШБ откровенно признался, готовят ли мобилизованных перед отправкой на фронт

Военный из первого десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Владимир Собипан опроверг распространенные в соцсетях фейки, что мобилизованные бросаются на фронт без подготовки.

"Люди боятся, что их не будут учить, бросят сразу в бой, а командиры пренебрегают ими. Это российская пропаганда, которую подхватывают некоторые украинцы, но это неправда", – отметил он в комментарии ТСН.

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По словам Собипана, мобилизованные проходят серьезную подготовку, включающую в себя тактику, огневую подготовку, инженерное дело и связь.

"Например, в 199 учебном центре инструкторами – до 50% – выступают опытные солдаты, сержанты, получившие ранения на войне. Они делятся своим опытом боевых действий с мобилизованными", – рассказал военный.

Кроме того, для мобилизации созданы обучающие батальоны, в которые отправляют лучших сержантов и офицеров из разных бригад.

"Мы понимаем, что мобилизованные – это наши люди, поэтому учим их ради их безопасности. Командиры батальонов и бригад отправляют на обучение лучших из лучших", — подчеркнул Собипан.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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