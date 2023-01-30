'Могилізація окупантів проходить успішно': з'явились кадри знищення ворога від 10 ОГШБр

На сході Україні воїни зі 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади безупинно нищать ворога. Кадри, зняті з дрона, вони опублікували у соцмережах.

Оператори дронів на східному фронті зафіксували переміщення ворога та надали координати захисникам, які атакували російських інтервентів. "Могилізація окупантів проходить успішно", – прокоментували бійці з 10 ОГШБр це відео.

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Українські військові зі 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону показали також, як їм вдалося знайти та ліквідувати російських солдатів, що вилізли з окопів та проводили розвідку:

"Від кари не сховається ніхто", – додали наші захисники.

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