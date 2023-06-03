Могли стати калікою або померти: Як древні люди ризикували під час виготовлення каміння

Група американських антропологів визначила, що процес виготовлення кам'яних знарядь міг бути небезпечним для здоров'я та навіть життя древніх людей. Дослідження, опубліковане у журналі American Antiquity, вказує на те, що ця діяльність часто призводила до травм, зокрема порізів, які без належної медичної допомоги могли мати серйозні наслідки, включаючи каліцтво або навіть смерть.

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Для отримання інформації про ці ризики, вчені з Університету Талсі, Університету штату Нью-Йорк у Баффало та Університету штату Кент співпрацювали з людьми, які займаються виготовленням кам'яних знарядь як хобі або для наукових досліджень. Вони опитали 173 добровольців, яких знайшли на спеціалізованих сайтах та групах у соціальних мережах, щоб отримати інформацію про їхні досвіди та можливі травми.

Результати дослідження показали, що хоча більшість учасників використовувала захисне обладнання, наприклад, захисні окуляри (87%) та рукавиці (57%), вони все одно часто отримували травми. Найпоширенішими були порізи пальців та рук, а також можливість отримати уламки каменю в очі або шкіру.

Кілька учасників згадали про випадки, коли випадково вдарили себе по ногах чи яєчках. Крім того, чверть опитаних повідомили про серйозні травми, що вимагали медичної допомоги, такі як переломи кісток, пошкодження суглобів, поранення артерій та нервових вузлів.

Автори дослідження прийшли до висновку, що в давні часи люди, які виготовляли кам'яні знаряддя, ризикували своїм здоров'ям та навіть життям. Однак ця діяльність, ймовірно, сприяла соціальному навчанню, коли люди переймали навички спостереженням за іншими людьми, або ризики були зменшені шляхом залучення до процесу лише дорослих та старших дітей.

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