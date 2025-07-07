Можуть спостерігатись головні болі та слабкість: прогноз магнітних бур на 8 липня

Магнітні бурі можуть впливати на наше самопочуття, адже під час їхнього розвитку змінюється атмосферний тиск. Це може спричинити головний біль, втому, дратівливість та інші прояви у чутливих до погодних змін людей.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), геомагнітна активність вимірюється за планетарним К-індексом. Якщо його значення досягає 5 і вище — це сигнал про потужну магнітну бурю. Нижчі показники вважаються незначними.

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У вівторок, 8 липня, показник сонячної активності становитиме К - 2,7. Магнітні бурі виникають через потужні спалахи на Сонці, під час яких у космос викидається заряджена плазма. Досягаючи земної магнітосфери, ці частинки викликають електромагнітні збурення. За інтенсивністю бурі поділяються на рівні: від слабких, які майже не помітні, до сильних, які можуть впливати не лише на здоров’я, а й на роботу засобів зв’язку — наприклад, мобільного зв’язку, супутників або радіосигналів. При надпотужних бурях можливе навіть спостереження полярного сяйва.

Щоб краще переносити вплив геомагнітних явищ, варто дотримуватись простих порад. Стабільний режим сну та харчування допоможе організму адаптуватися. Уникайте важкої їжі, алкоголю та надмірної кількості кави. Більше пийте чистої води або трав’яних чаїв. Прогулянки на свіжому повітрі також позитивно впливають на стан, однак не варто перебувати під прямим сонцем. Легкі фізичні навантаження, душ вранці або тепла ванна ввечері здатні зняти напругу. Людям із хронічними хворобами варто бути особливо уважними до себе та мати під рукою необхідні ліки.

Прогнози магнітних бур оновлюються кожні три години, тож радимо стежити за актуальною інформацією.

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