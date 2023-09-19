Можуть викликати рак: Як солодкі напої вбивають здоров'я

Вони охолоджують, тонізують, піднімають настрій та... вбивають вашу печінку. Солодкі напої хоч і приємні в спеку, та смертельно небезпечні для здоров'я печінки.

У новому дослідженні від американських учених, яке тривало понад 20 років, зрозуміло одне: щоденне споживання солодких напоїв підвищує ризик раку та інших небезпечних захворювань печінки.

Не менш цікаві результати дослідники отримали про дієтичні напої зі штучними підсолоджувачами. Якщо ви охоче ласуєте солодкі газовані напої або домашній компот щодня, дочитайте до кінця!

Солодкі напої – отрута для печінки

Здавалося б, шкода солодких напоїв очевидна, та щоб газований напій чи улюблений ягідний морс підвищували ризик раку печінки та впливали на смертність, - це відкриття зі знаком плюс, - вважають американські вчені, які в цьому переконалися під час 20-річного дослідження. За статистикою, 65% дорослого населення США щодня споживає підсолоджені цукром напої.

Слід зазначити, що саме захворювання печінки – головна причина захворюваності та смертності в усьому світі, - кажуть вчені.

Американські дослідники з жіночої лікарні Brigham and Women's Hospital та Гарвардської медичної школи у Бостоні провели дослідження, присвячене вивченню зв'язку між споживанням підсолоджених цукром та штучно підсолоджених напоїв та захворюваністю на рак печінки та хронічними захворюваннями печінки. Як стверджують вчені, це перше в історії дослідження, в якому повідомляється про зв'язок між споживанням підсолоджених цукром напоїв та смертністю від хвороб печінки.

"Якщо наші висновки підтвердяться, скорочення споживання підсолоджених цукром напоїв може стати стратегією охорони здоров'я для зниження хвороб печінки", - заявив автор дослідження, доктор філософії Лунган Чжао.

У дослідженні брали участь 100 000 жінок у період постменопаузи. Учасниці розділилися на тих, хто щодня вживав солодкі напої на основі цукру, та жінок, які вживали менш калорійні напої зі штучними підсолоджувачами.

Цукор чи підсолоджувач? Результати дослідження

Дослідники більше 20 років спостерігали за учасницями віком від 50 до 79 років, вивчаючи дані про захворюваність на рак печінки та смерть від захворювань печінки – фіброзу, цирозу та хронічного гепатиту. Результати дослідження показали: у 6,8% жінок, які вживали один або кілька солодких напоїв на день, ризик раку печінки був на 85% вищим, ризик смертності від хронічних захворювань печінки - на 68% вищим, ніж у тих, хто вживав менш ніж 3 солодкі напої протягом місяця. За період спостережень рак печінки розвинувся у 207 жінок, а 148 померли від хронічних захворювань печінки.

"Вживання підсолоджених цукром напоїв є фактором ризику ожиріння, діабету та серцево-судинних захворювань. Це може призвести до резистентності до інсуліну та запалення, які значною мірою пов'язані із канцерогенезом печінки та її здоров'ям", - стверджує автор дослідження Лунган Чжао.

Що стосується штучно підсолоджених напоїв, Чжао та його колеги не виявили зв'язку між споживанням таких напоїв та ризиком раку печінки або смерті від хвороб печінки. Оскільки розмір вибірки для аналізу штучно підсолоджених напоїв був обмежений, ці результати слід інтерпретувати обережно, - вважають дослідники.

"З огляду на те, що рівень споживання штучно підсолоджених напоїв низький серед населення, розмір вибірки відносно невеликий, тому залежність співвідношення доза-ефект залишається невідомою", - вважає доктор Чжао.

А як же там дієтична кола

Хоч у дослідженні штучно підсолоджені напої не викликали побоювань у вчених, проте кока кола все ще вважається однією із найшкідливіших напоїв, оскільки містить аспартам. Нещодавно Міжнародне агентство з вивчення раку IARC офіційно класифікувало штучний підсолоджувач аспартам як можливий канцероген. Та чимало вчених заперечують це, наводячи свої аргументи. Поки що немає клінічних даних, які доводили б канцерогенність підсолоджувачів, проте відомо, що вони підвищують запальні процеси в організмі.

За рекомендаціями ВООЗ, напої з аспартамом можна вживати, дотримуючись допустимої норми, яка становить 40 мг речовини на 1 кг ваги. Щоб перевищити цей поріг, людині із середньою вагою потрібно випити 10-14 банок коли.

Онкоепідеміолог та доктор медичних наук Пол Фароа не вважає підсолоджувач небезпечним для здоров'я:

"Докази того, що аспартам викликає первинний рак печінки або будь-який інший рак у людей, вкрай слабкий", - коментує вчений.

Що думають гепатологи про нове дослідження

Примітно, що 40% людей із раком печінки не мають жодного з відомих факторів ризику захворювання, таких як хронічний гепатит B або C, діабет 2 типу чи ожиріння. У поточному аналізі вчені хотіли визначити, чи можуть підсолоджені цукром чи підсолоджувачами напої бути фактором ризику розвитку раку та захворювань печінки. Доктор медичних наук, гепатолог з Медичного коледжу в Чикаго Rush Medical College, яка не брала участі в дослідженні, Ненсі С. Ро вважає, що авторів можна привітати зі спробою пояснити ризик для здоров'я печінки, пов'язаний із штучними чи підсолодженими напоями.

На думку гепатолога, найважливішим відкриттям є зв'язок між щоденним споживанням підсолоджених цукром напоїв та здоров'ям печінки.

"Незалежно від того, чи є це сурогатним маркером ризику захворювання печінки (наприклад, жирової дистрофії печінки) чи наслідком вживання самого напою, це простий захід для клініцистів та легка зміна поведінки для пацієнтів", - заявила лікарка.

Оскільки дослідження було спостереженням, вченим потрібні додаткові дані, щоб вивести причинно-наслідковий зв'язок між солодкими напоями та ризиком небезпечних захворювань і раку печінки.

Тим не менш, 20-річне дослідження за участю близько 100 тисяч людей говорить про одне: щоденне вживання напоїв, які містять цукор чи цукрозамінник, може спровокувати небезпечні захворювання печінки та рак.