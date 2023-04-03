Блискавка влучила у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку: вражаюче відео

Недавня гроза накрила більшу частину Східного узбережжя США, залишаючи за собою руйнівні наслідки. Однак, особливо вражаючою стала блискавка, яка влучила у Світовий торговий центр в Нью-Йорку. Користувачі Twitter поширюють відео цього явища, що перехоплює подих.

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За інформацією видання The Daily Wire, яскраві смуги блискавок освітили небо над Нью-Йорком у суботу, 1 квітня, ввечері, коли одна з них вразила саму високу будівлю в США. ЗМІ повідомляють про значні руйнування в Нью-Йорку, який став жертвою серії небезпечних штормів.

ВТЦ 1 збудовано на місці комплексу веж близнюків, зруйнованих внаслідок теракту 11 вересня 2001 року. Світовий торговий центр 1 вважається найвищим будинком Нью-Йорка і всієї Західної півкулі. Його висота разом зі шпилем – 541 метр. Це сьомий по висоті хмарочос у світі.

Цікаво, що Світовий торговий центр не вперше став мішенню для блискавок. За даними Accuweather, за період між 2015 і 2020 роками, у цю будівлю вдарило 189 разів. Така кількість випадків робить її другою за кількістю уражень в США, відстаючи лише від Вілліс-Тауера у Чикаго, який отримав 250 ударів блискавок за той же період часу.

Раніше у мережіз'явилось відео, як блискавка влучила в літак під час приземлення в Анталії.

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