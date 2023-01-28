З'явилося відео, як блискавка влучила в літак в Анталії під час приземлення

У Туреччині блискавка влучила у пасажирський літак авіакомпанії Anadolujet, який йшов на приземлення. Це сталося ще в повітрі.

Про цей інцидент повідомило місцеве видання Yenicaggazetesi. Зазначається, що літак слідував рейсом Стамбул-Анталія та вже збирався знижуватися для приземлення.

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"Під час посадки в аеропорту Анталії блискавка влучила в крило пасажирського літака Anadolujet. Поки літак не отримав пошкоджень, пасажири секунду за секундою знімали цей момент на мобільні телефони", – повідомляє видання.

Зазначається, що попри удар блискавки борт турецьких авіаліній успішно приземлився.

Нагадаємо, в Індії пілоту довелося екстрено зупинити літак Делі-Бангалор, у якого при наборі висоти загорілася турбіна. Пасажири літака зняли на відео момент загоряння.

Також нещодавно блискавка вдарила в один із найбільших літаків у світі Airbus Beluga XL5. Це сталося під час зльоту судна.

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