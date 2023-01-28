Появилось видео, как молния попала в самолет в Анталии во время приземления

В Турции молния попала в пассажирский самолет авиакомпании Anadolujet, шедший на приземление. Это произошло еще в воздухе.

Об этом инциденте сообщило местное издание Yenicaggazetesi. Отмечается, что самолет следовал рейсом Стамбул-Анталия и собирался снижаться для приземления.

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Видео дня

"При посадке в аэропорту Анталии молния попала в крыло пассажирского самолета Anadolujet. Пока самолет не получил повреждений, пассажиры секунду за секундой снимали этот момент на мобильные телефоны", – сообщает издание.

Отмечается, что, несмотря на удар молнии, борт турецких авиалиний успешно приземлился.

Напомним, в Индии пилоту пришлось экстренно остановить самолет Дели-Бангалор, у которого при наборе высоты загорелась турбина. Пассажиры самолета сняли на видео момент возгорания.

Также недавно молния ударила в один из самых больших самолетов в мире Airbus Beluga XL5. Это произошло во время взлета судна.

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