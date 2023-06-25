Молодий борщ з вишнями за рецептом з Тернопільщини
Наваристий запашний борщ з цікавим смаком, адже до нього додаються вишні, молодий горох, молода капуста та молода морква. В ідеалі також треба використати молодий буряк.
Інгредієнти:
– Вода –5 л
– Свинячі ребра – 500 г
–Курка – 250 г
– Корінь петрушки – 50 г
– Цибуля зелена – 30 г
– Картопля молода – 8 шт.
– Молодий зелений горошок – 1 склянка
– Буряк молодий – 10 шт.
– Морква молода – 2 шт.
– Капуста молода – 1 кг
– Вишня – 1 склянка
– Лавровий лист – 2 шт.
– Цибуля ріпчаста – 1 шт.
– Перець чорний, горошок –за смаком
– Перець духмяний, горошок – 10 шт.
– Смалець – 2 ст. л.
– Борошно – 2 ст. л.
– Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Замочіть ребра у воді на 30 хвилин.
2. Воду поставте на вогонь та опустіть туди ребра.та курку. Після закипання варіть близько 2 годин, знімаючи шуму.
3. Корінь петрушки зв'яжіть із зеленою цибулею та занурте у бульйон.
4. Відріжте гичку від буряка. М’які її частини наріжте кубиками. Буряк почистіть від шкірки та наріжте соломкою.
5. Протушкуйте буряк на смальці. Додайте лавровий лист, духмяний перець, чорний перець горошком сіль і перемішайте.
6. Дістаньте з бульйону петрушку з цибулею і викиньте.
7. Додаємо в борщ нарізану молоду картоплю та молодий горох.
8. Витягніть курку. Додайте тушкований буряк, свіжу гичку та порізану молоду моркву.
9. Зробіть засмажку: підсмажте на смальці нарізану ріпчасту цибулю до золотавості. Додайте борошно та перемішайте.
10. Додаємо в борщ нарізану молоду капусту та вишні.
11. Додаємо засмажку в борщ та готуйте ще декілька хвилин.
12. Подавайте борщ зі сметаною та свіжою зеленню.
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