Молоко та неправильний догляд: які звички псують вашу шкіру

Шкіра – один з найяскравіших показників нашого здоров’я та способу життя. Усі ваші звички та уподобання в їжі так чи інакше відбиваються на стані шкіри. Щоб уникнути погіршення її стану варто відмовитись від деяких шкідливих звичок.

Прийом води

Пийте не менше двох літрів води на день. Якщо ви п’єте мало води, шкіра стає сухою та втрачає пружність.

Вживання великої кількості цукру та молочних продуктів

Надмірне вживання цукру та молочних продуктів стає причиною висипань, які потребуватимуть тривалого лікування. Зменшіть кількість цих продуктів у своєму раціоні, а цукор можете взагалі виключити і вже за кілька тижнів ви побачите покращення стану шкіри.

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Видавлювання прищів

Видавлюючи прищ ви розносите інфекцію по всьому обличчю, плюс більшість людей не вміють правильно видавлювати прищі, роблячи тільки гірше. Тому краще регулярно записуйтесь на чистку обличчя до косметолога.

Алкоголь і сигарети

Зловживання алкоголем та сигаретами дуже негативно відбивається на стані шкіри – вона стає жовтішою та дуже сухою.

Неправильний догляд

Не економте кошти на догляді за шкірою. Дешеві чи неправильно підібрані доглядові засоби дуже погано відображаються на стані шкіри, провокуючи висипання та сухість. Порадьтесь з косметологом щодо щоденного догляду.

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