Морські піхотинці показали відео знищення ворожої техніки з ПТРК 'Стугна-П'

Українські бійці вистежили та знищили ворожу техніку на одній з активних ділянок фронту. Відео ліквідації ворога потрапило у соцмережі.

Кадрами знищення ворожої техніки та її екіпажем поділилася на Фейсбук-сторінці 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Бійці працювали з українським протитанковим ракетним комплексом "Стугна-П".

Читайте також: Морські піхотинці показали, як "карали окупантів" та їхню техніку дронами-камікадзе (відео)

"Знаємо, як ви полюбляєте відео роботи протитанкістів 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського з ПТРК "Стугна-П" по ворогу, тому знову хочемо порадувати горілою російською бляшанкою з "хорошими" окупантами", – прокоментували ці кадри наші захисники.

Довідково:

ПТРК "Стугна-П" – український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) другого покоління. Розроблено київським конструкторським бюро "Промінь". Призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, у тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту, також може вражати вертольоти, що зависли.

Комплекс напівавтоматичний, з системою наведення лазерного променя.

ПТРК може вести вогонь ракетами калібру 130 або 152 мм із різними бойовими частинами, що встановлюються в контейнері.

Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульта, що виноситься на відстань до 50 м.

Дальність стрілянини: 100-5000 м;

Дальність виявлення мети типу "танк" вдень: до 6500 м.

Раніше, ми показували як наші воїни б'ють із цього ж ПТРК по окупантах на дальності

Також, ми показували як "Стугною" катапультували командира танка Т-80.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!