Потужна шестибальна буря вирує на Землі: як вберегтися

У середу, 21 серпня, на Землі зафіксовано шестибальний геомагнітний шторм. Він належить до червоного рівня небезпеки.

За даними порталу Meteoagent, сила шторму стихне до чотирьох балів лише 22 серпня. Варто зауважити, що це попередній прогноз, бо поведінку Сонця неможливо спрогнозувати на довгий термін.

Магнітні бурі календар

Магнітні бурі сьогодні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі сьогодні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Щоб краще почуватися в небезпечні дні, дотримуйтеся простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.

Споживайте менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Їжте більше сезонних овочів та зелені, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.

Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Перед сном приймайте контрастний душ.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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