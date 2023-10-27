Слухайте музику: науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків

Науковці з канадського університету Макгілла дійшли висновку, що фізичний біль можна полегшити без ліків. Це станеться, якщо слухати "сумні" музичні композиції.

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Своє дослідження вони опублікували у науковому журналі Frontiers in Pain Research. Такий висновок науковці зробили під час експерименту. Вони зібрали чотири групи піддослідних. Кожній з 63 осіб давали девайс, який нагрівав їхні руки так, ніби вони тримають гарячу чашку.

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Першій групі включали треки, які вони раніше відзначили як улюблені, друга – спеціально підібрані розслаблюючі композиції, третя слухала випадкову добірку, а четверта проходила експеримент у тиші. Після цього учасникам давали оцінити неприємні відчуття, які вони зазнали, за стобальною шкалою.

Результати респондентів із другої, третьої та четвертої груп були однаковими. А учасники, які слухали свої улюблені композиції, оцінювали свій біль на 9 балів нижче.

При ретельнішому аналізі вчені з'ясували, що найбільший знеболюючий ефект був у тих, у кого треки викликали сильну емоційну реакцію. Вони відвертали увагу мозку від неприємних відчуттів. Переважно це були зворушливі сумні пісні. Науковці вважають, що така музика найчастіше викликає подібні емоції.

Раніше науковці з'ясували, коли люди почали ховати своїх померлих.

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