Слушайте музыку: ученые нашли способ снизить боль без лекарств

Ученые из канадского университета Макгилла пришли к выводу, что физическую боль можно облегчить без лекарств. Это произойдет, если слушать "печальные" музыкальные композиции.

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Свое исследование они опубликовали в журнале Frontiers in Pain Research. Такой вывод ученые сделали в ходе эксперимента. Они собрали четыре группы испытуемых. Каждому из 63 человек давали девайс, который нагревал их руки так, будто они держат горячую чашку.

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Первая группа включала треки, которые они ранее отметили как любимые, вторая – специально подобранные расслабляющие композиции, третья слушала случайную подборку, а четвертая проходила эксперимент в тишине. После этого участникам давали оценить неприятные ощущения, которые они испытали, по стобалльной шкале.

Результаты респондентов из второй, третьей и четвертой групп были одинаковыми. А участники, слушавшие свои любимые композиции, оценивали свою боль в 9 баллов ниже.

При более тщательном анализе ученые выяснили, что самый обезболивающий эффект был у тех, у кого треки вызвали сильную эмоциональную реакцию. Они отвлекали мозга от неприятных ощущений. Преимущественно это были трогательные грустные песни. Ученые считают, что такая музыка чаще всего вызывает подобные эмоции.

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