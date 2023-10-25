Ученые выяснили, когда люди начали хоронить своих умерших

Древнейшие известные анатомически современные человеческие захоронения произошли 120 000 лет назад. Они были обнаружены в пещерах на территории современного Израиля и Австралии.

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Исследователи считают, что эти погребения были умышленным человеческим актом, а не естественным. Кости расположены в позах смерти вместе с человеческими предметами, а в некоторых случаях есть признаки того, что более древние отложения осадка были нарушены для того, чтобы произошло захоронение.

Как сообщает Live Science, исследователи решили определить, когда произошло первое захоронение человека. И древнейшие свидетельства указывают на средний палеолит. Профессор антропологии в Аризонском Университете Мэри Стинер говорит, что намеренно погребенными человеческие тела были 120 000 лет назад.

Она не исключает возможности существования старых захоронений, но наиболее убедительные ранние примеры того, как современные люди хоронили своих мертвых, происходят из среднего палеолита.

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В частности, самые старые могилы найдены в пещере Кафзе на территории современного Израиля. Есть также доказательства захоронений неандертальцев в пещерах 115 000 лет назад.

Исследователи уверены, что эти ранние пещерные захоронения были "преднамеренным человеческим актом", а не естественным - обвал пещеры. Ибо кости были расположены во "вне смерти", а рядом находились обрядовые предметы, свидетельствовавшие о самом погребении умершего.

Куратор Даквортской лаборатории в Центре эволюционных исследований человека Кембриджского университета Триш Бирс объяснил, что древние люди хоронили умерших, потому что могли не выносить гниения тел и их распад.

Бирс говорит, что людям нужен был способ обращения с трупами. И поначалу погребение или другие формы "удаления тел", возможно, касались только этих практических аспектов, а со временем появлялись определенные церемонии погребения.

По словам Бирса, то, как люди хоронили своих умерших, зависело от ряда факторов, включая окружающую среду и какие материалы были у людей. Кремационные захоронения появились гораздо позже.

Ранее ученые узнали, что пещерные люди могли падать в спячку.

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