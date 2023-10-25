Науковці з'ясували, коли люди почали ховати своїх померлих

Найдавніші відомі анатомічно сучасні людські поховання сталися 120 000 років тому. Вони були знайдені в печерах на території сучасного Ізраїлю та Австралії.

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Дослідники вважають, що ці поховання були навмисним людським актом, а не природним. Кістки розташовані в позах смерті, разом із людськими предметами, а в деяких випадках є ознаки того, що давніші відкладення осаду були порушені для того, щоб відбулося поховання.

Як повідомляє Live Science, дослідники вирішили визначити, коли відбулося перше поховання людини. І найдавніші свідчення вказують на середній палеоліт. Професор антропології в Університеті Арізони Мері Стінер каже, що навмисно похованими людські тіла були 120 000 років тому.

Вона не виключає можливості існування старих поховань, але найбільш переконливі ранні приклади того, як сучасні люди ховали своїх мертвих, походять із середнього палеоліту.

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Зокрема, найстаріші могили знайдені в печері Кафзе на території сучасного Ізраїлю. Є також докази поховань неандертальців у тих же печерах 115 000 років тому.

Дослідники впевнені, що ці ранні печерні поховання були "навмисним людським актом", а не природним – обвал печери тощо. Бо кістки були розташовані в "позах смерті", а поруч знаходилися обрядові предмети, які свідчили про саме поховання померлого.

Куратор Даквортської лабораторії в Центрі еволюційних досліджень людини Кембриджського університету Тріш Бірс пояснив, що давні люди ховали померлих, бо могли не виносити гниття тіл та їхній розпад.

Бірс каже, що людям потрібен був спосіб поводження з трупами. І спочатку поховання чи інші форми "видалення тіл", можливо, стосувалися лише цих практичних аспектів, а з часом з'являлися певні церемонії поховання.

За словами Бірса, те, як люди ховали своїх померлих, залежало від низки факторів, включаючи навколишнє середовище та те, які матеріали були у людей. Кремаційні поховання з’явилися набагато пізніше.

Раніше науковці дізналися, що печерні люди могли падати у сплячку.

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