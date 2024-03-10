Потужна пожежа на газопроводі в росії: унаслідок вибуху небо стало вогняним (відео)

У іч на 10 березня на Бобровському газопроводі у Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ (ХМАО) стався потужний вибух. Цей газопровід знаходиться поряд із селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу.

Місцеві жителі розповіли у соцмережах, що внаслідок вибуху у небо здійнявся стовп вогню та диму. Його було видно за кілька кілометрів від місця події.

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Глава Білоярського району ХМАО Сергій Манєнков повідомив, що "подія" сталася за двадцять кілометрів від селища Лихма. На місце виїхали працівники МНС. Газовики після усунення пожежі відновлять пошкоджену ділянку газопроводу.

"Сама подія ніяк не позначилася на жителях", – запевнив чиновник.

Перший заступник голови Білоярського району Олександр Ойнець у соцмережах написав: "У Білоярському районі (ХМАО) пожежу на газопроводі загасили відразу після вибуху. Ділянку швидко перекрили".

"Пожежа на газопроводі в ХМАО була загашена відразу після НП. Ушкоджену ділянку оперативно перекрили. Жертв та постраждалих немає", — додав чиновник.

Нагадаємо, суд Гааги видав ордери на арешт командувача авіації РФ та командувача Чорноморського флоту.

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