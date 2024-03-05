Суд Гааги видав ордери на арешт командувача авіації РФ та командувача Чорноморського флоту: подробиці

Сьогодні, 5 березня суд Гааги видав ордери на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.Зазначається, що Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб, а саме Сергія Івановича Кобилаша та Віктора Миколайовича Соколова, в контексті війни в Україні щодо ймовірних злочинів, скоєних з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

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Про це повідомляє Міжнародний кримінальний суд.

Кобилаш та Соколов несуть відповідальність за воєнний злочин, який полягає в нанесенні ударів по цивільних об'єктах, і воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій згідно зі статтею Римського Статуту.

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"Є розумні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини за вчинення діянь спільно і через інших осіб, віддання наказу про вчинення злочинів і за нездатність здійснювати належний контроль над силами, що перебувають під їхнім командуванням", - йдеться в заяві суду.

Нагадаємо, у ГУР показали, як потопили корабель чф рф "Сергій Котов" і назвали його вартість.

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