Суд Гааги выдал ордера на арест командующего авиацией РФ и командующего Черноморским флотом: подробности

Сегодня, 5 марта суд Гааги выдал ордера на арест командующего дальней авиации РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. , в контексте войны в Украине относительно вероятных преступлений, совершенных с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Видео дня

Об этом сообщает Международный уголовный суд.

Кобылаш и Соколов несут ответственность за военное преступление, заключающееся в нанесении ударов по гражданским объектам, и военное преступление в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или вреда гражданским объектам, а также преступление против человечности в виде бесчеловечных действий согласно статье Римского Устава.

Читайте также: В Феодосии потоплен российский корабль "Сергей Котов", судьба экипажа из 80 человек неизвестна (видео)

"Есть разумные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления за совершение деяний совместно и через других лиц, предание приказа о совершении преступлений и за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием", - говорится в заявлении суда .

Напомним, в ГУР показали, как потопили корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" и назвали его стоимость.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !