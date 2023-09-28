Потужний вибух пролунав у Ташкенті біля аеропорту, пожежу гасили всю ніч: що відомо (фото, відео)

У ніч на 28 вересня в Ташкенті (столиця Узбекистану) пролунав потужний вибух на митному складі. Після цього на місці вибуху виникла масштабна пожежа.

Як повідомляє місцеве видання gazeta.uz, вибух пролунав на масиві Курувчілар у Ташкенті на митному складі. Він був такої сили, що у навколишніх будинках повибивало шибки та зі стін облетіла штукатурка.

"28 вересня о 2:43 на масиві Курувчілар (Будівельників) у Сергелійському районі Ташкента неподалік столичного аеропорту на складі компанії "Інтер логістикс" стався потужний вибух", – повідомило МНС Узбекистану.

Видання пише, що вибух було чутно за багато кілометрів, а дим і заграву від пожежі було видно з інших районів.

Компанія Uzbekistan Airports повідомила, що вибух не вплинув на роботу міжнародного аеропорту "Ташкент".

За даними Міністерства охорони здоров'я Узбекистану, унаслідок вибуху та пожежі було багато поранених, їхня точна кількість не називається.

Спочатку у соцмережах повідомлялося, що вибух пролунав на складі, де знаходилися електромобілі, однак цю версію спростували в МНС Республіки. Згодом у ЗМІ повідомили, що у будівлю складу поцілила блискавка. Офіційної причини вибуху влада Узбекистану поки не назвала.

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