Мошки на кімнатних квітах: як позбавитися від шкідників

Час від часу у домашніх вазонах заводиться мошка. Вона здатна завдати значної шкоди квітам й ваші вазони почнуть гинути, оскільки личинки шкідників будуть вигризати коріння.

Основна причина, через яку в кімнатних квітах завелися мошки — надто вологий ґрунт. Також спричинити їх появу може нестача свіжого повітря. Також, якщо ви удобрюєте вазони органікою, вона починає гнити та приваблювати мошку.

Якщо ви доглядали за вазонами правильно, а шкідники все ж завелися, є кілька способів їх позбутися.

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Видання "Долина" пропонує наступну методику винищення мошок з рослин.

Якщо у вас завелися білокрилки, можна застосувати часниковий, тютюновий чи мильний розчин.

Позбутися чорних мошок допоможе марганцівка, сірка та спеції з сильним запахом (лавровий лист, часник).

Дрозофіл простіше виловити, чи відлякати ефірними оліями.

Засоби від білокрилок

Уражене їхніми личинками листя треба протерти слабким розчином марганцівки. Також можна використати часниковий розчин. 5 зубчиків часнику треба натерти та розмішати у літрі теплої води. Накрийте кришкою та настоюйте 2-3 дні. Потім процідіть настій та обприскайте ним рослину. Слабким розчином марганцівки треба полити й ґрунт, в якому рослина росте.

Позбутися чорних мошок трохи важке. Для цього потрібно пересадити рослину у новий ґрунт, але знезаразити коріння марганцівкою (слабкий розчин). Перед посадкою у чисті горщики насипають тонкий шар землі та втикають у неї сірники головками доверху. Потім насипають потрібну кількість ґрунту.

Після пересадки рослину раз на тиждень треба поливати розчином марганцівки, аби не допустити повторного зараження. До того ж потрібно обробити й ті вазони, які були поруч біля заражених мошкою.

До речі, щоб чорна мошка знову не завелася, у землю можна додати спеції з їдким запахом, або свіжий часник, але його час від часу треба міняти, аби він не почав гнити. Відвадити мошок від рослин можуть допомогти запашні спеції, наприклад, лавровий лист. Його подрібнюють та посипають ґрунт.

Щоб позбутися дрозофіл, можна використати спеціальні пастки. Наприклад, у пластикову пляшку налити сік, компот, чи вино, додати шматочки фруктів. Закрийте місткість кришкою або харчовою плівкою, зробивши кілька маленьких отворів. Запах рідини та фруктів буде приманювати цих шкідників і вони злетяться у посудину.

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