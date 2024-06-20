Чи може ФОП отримати бронювання від мобілізації: що наразі відомо

Депутати розглядають економічний варіант бронювання для фізичних осіб-підприємців. У разі ухвалення законопроєкту громадяни зможуть отримувати бронь внаслідок щомісячного платежу.

Про це інформує Oboz.ua.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №650 від 5 червня 2024 року, пряме бронювання для ФОПів та їхніх працівників наразі непередбачене.

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Проте існує можливість отримати відстрочку від мобілізації за умови виконання оборонних замовлень або замовлень для органів місцевої влади, військових адміністрацій, що необхідні для забезпечення обороноздатності України.

Для цього ФОПу необхідно:

мати договір з державним замовником;

підтвердити виконання замовлення.

Варіант економічного бронювання:

Наразі розглядається законопроєкт №11331-1, який пропонує економічний варіант бронювання для ФОПів. Цей варіант передбачає щомісячний платіж за бронювання в розмірі від 6 до 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у Раді заявили, що бізнес має великий запит на економічне бронювання.

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