Чи може військовий отримати грошову компенсацію за невикористану відпустку

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який уточнює порядок виплати компенсації військовослужбовцям за невикористані дні відпусток. Документ набуде чинності через місяць після його офіційної публікації.

Згідно з новим законом, грошова компенсація надаватиметься за всі дні щорічної основної та додаткової відпустки, а також за інші визначені законом пільгові відпустки, які не були використані військовими під час дії особливого періоду — з моменту оголошення мобілізації. Виплата компенсації відбуватиметься у рік звільнення з військової служби. Про це пише видання АрміяInform.

Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" доповнили нормою, що охоплює не лише щорічні відпустки, а й додаткові — наприклад, для військовослужбовців із дітьми або повнолітньою дитиною з інвалідністю, а також для учасників бойових дій. Усі дні, які не були надані через воєнний стан, компенсуються фінансово.

Законодавство передбачає різні типи відпусток для військових, однак у період воєнного стану багато з них не реалізуються. Наприклад, щорічна основна відпустка становить 30 днів, але не завжди використовується повністю. Також передбачено до 10 днів додаткової відпустки (до 17 — у деяких випадках) для військовослужбовців із дітьми з інвалідністю. Учасники бойових дій мають право на до 14 днів відпустки щороку, але за умов воєнного стану ці дні часто не надаються.

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Компенсація за невикористані дні нараховується з урахуванням посадового окладу, звання, надбавки за вислугу років та щомісячних доплат. Загальна сума ділиться на 30 календарних днів, що дозволяє обрахувати суму за кожен невикористаний день.

Щоб отримати компенсацію, військовослужбовець повинен подати рапорт на ім’я командира частини. У документі зазначаються підстава і дата звільнення, кількість днів невикористаної відпустки за кожен рік та відповідне законодавче обґрунтування.

У випадку загибелі військового компенсація переходить особам, вказаним у його розпорядженні. Якщо таких немає — гроші успадковуються.

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