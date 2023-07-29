Може принести нещастя у шлюб та успіх в кар'єрі: чи можна тримати драцену вдома

З рослиною драцена пов'язана не лише її естетична привабливість, а й корисні властивості, що допомагають покращити якість повітря у приміщенні. Ця рослина поглинає шкідливі речовини та електромагнітне випромінювання, що позитивно впливає на здоров'я і настрій людей.

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Драцена має свою символіку та енергетику, і вона сприяє успіху, достатку та захисту від негативних впливів, пише Телеграф. Ця рослина асоціюється з гармонією, мудрістю та довголіттям. Однак, деякі люди вважають, що драцена має свої забобони та прикмети, які пов'язують її з нещастям або хворобами, аналогічно до орхідеї.

Назва "драцена" походить від грецького слова "drakaina", що перекладається як "жіночий дракон". Існує легенда, яка пов'язує появу драцени з діями дракона, що боровся за справедливість і свободу людей. За цією легендою, коли дракона поранили стрілою, з його рани почала течія крові, з якої виріс величний деревоподібний рослинний вид. Ці дерева мали червоні стовбури та листя, і саме вони стали першими драценами, які символізували мужність, силу та милосердя.

Ще одна легенда пов'язана з закоханим хлопцем, який бажав одружитися з коханою дівчиною, але батько дівчини поставив умову – хлопець повинен був змусити засохлу палицю зазеленіти. І, попри труднощі, хлопець щодня поливав палицю водою. З часом на палиці почали з'являтися зелені листочки, і відтоді цей вид рослини отримав назву "драцена", яка символізувала кохання, вірність та диво.

Забобони, пов'язані з драценою, виникли у зв'язку з її енергетикою та символікою. Деякі вважають, що листя драцени, яке починає жовтіти, сохнути або опадати, може передбачати горе у родині або хворобу серед близьких. Також деякі прикмети пов'язані з даруванням драцени молодятам на весілля, яке, за віруваннями, може призвести до розлучення або зради.

Проте, драцена також асоціюється з успіхом у кар'єрі та фінансовим достатком, і її притягуючі властивості можуть бути використані для створення атмосфери миру та гармонії у домівці. Отже, думки про драцену можуть бути дуже різними, але безумовно вона залишається однією з найцікавіших та унікальних рослин, яка викликає зацікавленість та захоплення серед людей.

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