Може викликати рак горла: вчені знайшли докази небезпеки орального сексу

Протягом останніх двох десятиліть випадки раку горла стрімко зросли, викликаючи справжню тривогу серед лікарів. Ця проблема особливо актуальна через поширення раку ротоглотки, виду раку горла, який став все поширенішим.

Як пояснила онколог, професор із Бірмінгемського університету (Велика Британія) Хішам Механна в авторській колонці для Conversation, поширення раку ротоглотки може бути пов'язане із заняттям оральним сексом.

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Фахівець зазначив, що за останні десятиліття в США та Великій Британії різко збільшилася кількість пацієнтів з раком ротоглотки, при якому пухлина розвивається в області мигдалин та задньої частини горла.

Основною причиною цього захворювання Механна назвав вірус папіломи людини (ВПЛ), що передається статевим шляхом.

Для раку ротоглотки основним фактором ризику є кількість статевих партнерів упродовж життя, особливо це стосується орального сексу. У людей, які мають шість або більше партнерів по оральному сексу протягом життя, ймовірність розвитку раку ротоглотки у 8,5 раза вища, ніж у тих, хто не займається оральним сексом.

Механна додав, що більшість людей протягом життя стикаються з ВПЛ, але не мають жодних симптомів, оскільки їх імунітет успішно справляється з вірусом. Однак деякі не можуть позбавитися інфекції, згодом вірус інтегрується в ДНК і в деяких випадках провокує появу ракових клітин.

Це спонукало кілька країн, включаючи Велику Британію, Австралію та США, розширити свої національні рекомендації щодо вакцинації проти ВПЛ.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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