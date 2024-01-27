Чи можна буде законно відкупитися від мобілізації: Що пропонують у Раді

В Україні триває воєнний стан, через що чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані. Верховна Рада готує законопроєкт зі змінами підходу до бронювання військовозобов'язаних.

Зокрема, нардепи пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє Forbes.

Співавтор законопроєкту, нардеп Дмитро Наталуха розповів, що пропонується надати можливість бронювати працівників усім підприємствам, а не лише критично важливим зі списку уряду. Однак для цього повинні бути виконані декілька умов.

Читайте також: Добровільна мобілізація: Кого не призиватимуть в армію з 1 лютого

Зокрема, компанія повинна працювати у "білу" та сплачувати податки. Розглядається варіант, аби до 1,5% військового збору додати фіксовану ставку у розмірі 20 тисяч грн за кожного заброньованого працівника.

Бронювати можна буде до половини від військовозобов'язаних працівників. У виданні додали, що зараз в Україні заброньовані 538 тисяч чоловіків, включно з держслужбовцями та працівниками військових адміністрацій.

Нагадаємо, в Україні готують мобілізацію жінок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!