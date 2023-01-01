Чи можна гуляти на вулиці з дитиною, яка захворіла: поради лікаря

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський вважає, що навіть хвороба дитини взимку не має стояти на заваді прогулянкам на свіжому повітрі. Він упевнений, що гуляти на вулиці при застуді навіть корисно.

На своїй сторінці у Facebook лікар зауважив, що свіже повітря сприятиме одужанню, особливо, якщо дитина має хвороби дихальних шляхів. При цьому, додав Комаровський, гуляти потрібно "спокійно" – щоб дитина менше рухалася, а більше повільно вдихала-видихала свіже повітря.

"Тому тепліше одягнутися та уникати бігання-стрибання. Якщо складно, то можна просто постояти на балконі – подихати. Пам'ятайте! При вдиханні холодного повітря, значно посилюється кровопостачання слизової оболонки бронхів, активізується робота секреторних залоз, зволожується мокротиння. Якщо під час гуляння у дитини з'явився вологий кашель, якого в будинку не було, то це дуже позитивна ознака, що свідчить про те, що у дитини є реальний шанс викашлювати слиз, що накопичилася в легенях", – додав фахівець.

Лікар зауважив, що при хворобах, які супроводжуються підвищеним утворенням слизу у дихальних шляхах (кашлюк, круп, обструктивний бронхіт), чисте та прохолодне повітря буде "важливішим фактором у лікуванні, ніж усі ліки разом узяті". Також, каже він, прохолодне повітря допоможе полегшити стан дитини, коли при застуді їй важко дихати.

Комаровський додав: прогулянки на холоді заборонені у гострий період інфекційних хвороб, коли у дитини висока температура, слабкість, біль.

"Не можна при деяких досить рідкісних хворобах, коли необхідний строгий постільний режим (типовий приклад — дифтерія). Не можна, коли хвороба заразна, та й то не завжди (якщо дитина — син лісника, то кір не заважає прогулянкам лісом)", – резюмував спеціаліст.

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