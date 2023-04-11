Чи можна виростити сакуру в саду: корисні поради

Сакура любить родючу землю. Тож якщо ви хочете висадити у саду ці дерева, варто завчасно удобрити ґрунт, аби сакура прижилася та яскраво квітнула.

Зацвісти деревце має на третій рік після посадки. Її розмножують або щепленням живця до вишні, або шляхом укоріненням зелених живців – це треба робити наприкінці червня. Після висадки живця потрібен рясний полив — у суху погоду з весни до липня щотижня.

Читайте також: Коли та як потрібно висаджувати виноград, щоб отримати неймовірний врожай: поради дачників

Під час обирання місця для сакури обирайте таке, де буде сонячно та не будо протягу. Дерево може страждати від коливань температури та весняних заморозків. Не варто садити сакуру там, де низини та западини, там, де накопичується холодне повітря та застоюється паводкова чи ґрунтова вода.

Досвідчені садівники кажуть, що сакуру краще садити навесні, використовуючи саджанець із закритою кореневою системою. Тоді вона встигне прижитися до настання зими.

Садять сакуру у неглибоку яму (до 40 см), коріння надто не заглиблюють – коренева шийка на 3-5 см має бути вищою за рівень поверхні ґрунту. Коли ви висадите деревце у землю, зверху потрібно присипати її родючим ґрунтом з добавкою компосту та деревної золи.

Як лише посадите сакуру, не забувайте про полив відстояною водою. Садівники радять навіть запастися дощовою водою, або водою з річки.

Читайте також: Потрібно багато сонця: як вирощувати помідори в горщиках вдома

Напровесні, поки на дереві не з'являться бруньки, потрібно обробити дерево від шкідників. Зазвичай використовується розчин залізного купоросу або бордоської рідини, під час бутонізації й одразу після цвітіння обробку потрібно буде повторити, проте розчини вищезазначених речовин мають бути слабшими.

У червні, коли на сакурі почнуть в'янути та засихати кінчики гілочок молодого приросту, їх видаляють. А восени опале листя з сакури треба знищувати, воно не годиться для компосту.

Нагадаємо, UAportal вже писав про те, як виростити тюльпани в лотках з-під яєць.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!