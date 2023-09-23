Можна втратити зір: 5 токсичних рослин, яким не місце у будинку

Кімнатні рослини прикрасять будь-яку оселю та подарують красу й затишок. Однак є такі, що можуть бути небезпечними для дітей та хатніх тварин.

Як повідомляє "Санте", листя або стебла певних рослин можуть бути токсичними. Тому, перш ніж купувати кімнатну рослину, важливо перевірити, чи є у неї алергенний потенціал і чи не токсична вона для ваших дітей і домашніх тварин.

Читайте також: Чотири кімнатні рослини, які усувають вологість

Красула (Товстолист яйцеподібний), цю рослину ще називають нефритовим деревом. За нею легко доглядати через низьку потребу у поливі. Однак вона може бути токсичною для людей, а також для домашніх тварин. При випадковому проковтуванні, особливо дітьми, собаками або котами, це може викликати блювоту, що супроводжується діареєю. Дотик до рослини може викликати опіки шкіри або свербіж, особливо від її соку та листя.

Дифенбахія – тропічна рослина з сімейства ароїдних. Це декоративна рослина добре переносить спеку і слабке освітлення. Найбільш небезпечними елементами цієї рослини є її сік. Він може викликати набряк язика та слизових оболонок. Багаторазовий контакт рослини зі шкірою може викликати дерматит. Попадання її соку в очі може викликати сильний біль, що супроводжується крововиливом у кон'юнктиву. Також можлива тимчасова часткова втрата зору.

Рододендрон (азалія) – листя та сік рослини можуть викликати нудоту, біль у животі та спазми, діарею, гіпотонію чи гіперсалівацію. Симптоми з’являються від 30 хвилин до 2 годин після потрапляння листя чи соку рослини в організм живої істоти.

Цикламен – токсичною є цибулина цього вазону. Симптоми: блювота, нудота, біль у животі, а іноді навіть параліч м’язів.

Фікус Бенджаміна (фігове або каучукове дерево) – його листя небезпечне для маленьких дітей. Проковтування може викликати біль у животі, блювоту, нудоту та легке печіння навколо рота. Фікус також токсичний для домашніх тварин. Його проковтування може викликати гіперсалівацію, подразнення ротової порожнини, діарею або блювоту.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!