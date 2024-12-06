Чоловіки та жінки відтепер проходитимуть загальновійськову підготовку – Кабмін

Кабінет Міністрів України 5 грудня затвердив Порядок проведення початкової загальновійськової підготовки. Початкову підготовку проходитимуть громадяни України незалежно від статі, які здобувають профільну середню освіту в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), спеціалізованої або фахової передвищої освіти всіх форм власності.

Умовою є наявність у цих закладів ліцензії на освітню діяльність відповідного рівня повної загальної середньої освіти.Про це повідомивПредставник Уряду в парламенті Тарас Мельничук.

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Мета підготовки:

Надання учням базових загальновійськових знань.

Формування спеціальних компетентностей щодо оборонної свідомості.

Розуміння конституційного обов’язку захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Підготовка здійснюватиметься через викладання навчального предмета "Захист України" у закладах освіти та проведення заходів із військово-патріотичного виховання.

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