Чоловіки, які виїхали за кордон до 18 років не можуть отримати паспорти: в Міноборони пояснили причину

Чоловіки, які виїхали з України до 2022 року, зокрема на навчання, або після початку повномасштабного вторгнення і не стали на облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК), стикаються із серйозними проблемами. Їм відмовляють в оформленні чи обміні внутрішнього та закордонного паспорта.

Ця ситуація стала предметом обговорення на засіданні парламентського Комітету з питань молоді та спорту за участю заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко. Вона раніше заявляла, що чоловіки за кордоном можуть стати на військовий облік дистанційно. Про це пише sud.ua.

У серпні 2024 року Кабмін затвердив постанову №932, яка передбачала спрощення постановки на облік. Чоловіки віком 17-25 років повинні були реєструватися як призовники автоматично, без відвідування ТЦК чи проходження медичної комісії. Це мало поширюватися і на тих, хто перебуває за кордоном.

Проте на практиці механізм не працює. Паспортні сервіси офіційно пояснюють відмови "технічною неможливістю" передати дані до реєстру "Оберіг". За даними МВС, з усіх звернень документи прийняли лише у 9 осіб, які не були в реєстрі.

Через такі відмови українські чоловіки змушені звертатися до іноземних держав для отримання тимчасових документів. Це особливо стосується осіб, які не підлягають мобілізації.

Як зазначили у Комітеті, проблема зачіпає тих, хто після початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон до досягнення 18 років і не встиг стати на облік. Без фізичного повернення в Україну вони не можуть виконати цю процедуру, а отже, оформити чи обміняти паспорт.

Катерина Черногоренко повідомила, що цифрова команда Міноборони завантажила до реєстру "Оберіг" 89% записів про призовників. Станом на жовтень 2024 року обліковано 163 тисячі осіб віком 16-25 років. Однак 79 тисяч українців за кордоном досі не змогли стати на облік.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12093, який передбачає можливість дистанційної сплати штрафів за порушення правил військового обліку. У разі добровільної сплати сума штрафу зменшуватиметься на 50%. За словами Черногоренко, це має дозволити громадянам отримати документи без фізичного повернення в Україну.

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Комітет з питань молоді та спорту рекомендував Кабміну:

Зобов’язати МВС і ДМС забезпечити виконання пункту 13 постанови №932: приймати документи у чоловіків 18-25 років навіть без запису в реєстрі "Оберіг". Прискорити електронну взаємодію між реєстрами для внесення даних про громадян. Розробити алгоритм постановки на облік для чоловіків за кордоном та опублікувати його у ЗМІ.

Попри прийняті урядом заходи, механізм автоматичної реєстрації та забезпечення паспортних послуг для чоловіків за кордоном залишається проблемним. Реалізація постанови №932 вимагає доопрацювання, аби гарантувати громадянам доступ до паспортних сервісів без повернення до України.

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