'Чоловічі' посади для жінок: кого активно шукають роботодавці та які обов'язки пропонують виконувати

З огляду на загрозу мобілізації та нестачу робочої сили, українські роботодавці все частіше звертаються до жінок для виконання традиційно "чоловічих" обов'язків – водіння, монтажу, роботи з тракторами та зварювання. Частка жінок серед кандидатів на такі посади за рік збільшилася з 5% до понад 15%, і цей тренд продовжує набирати популярності.

Про це в коментарі УНІАН розповів президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак. Найбільший попит на жінок спостерігається в традиційно "чоловічих" професіях, зокрема у транспортно-логістичній сфері, агропромисловості та виробничому секторі. Зокрема, спостерігається активне зростання кількості жінок у таких сферах:

водійок вантажного транспорту та громадського транспорту;

трактористок і операторок сільськогосподарської техніки;

монтажниць і зварювальниць;

верстатниць з ЧПУ;

майстринь оздоблювальних робіт;

машиністок і техніць на виробництві.

"Найбільше цей тренд помітний у транспортно-логістичній сфері, агросекторі та будівництві. Водночас дедалі більше жінок входять у сферу важкого виробництва", – розповів Чумак.

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Ще нещодавно цей список професій виглядав нетипово для жіночої кар'єри. Проте війна внесла свої корективи: нестача робочої сили, мобілізація чоловіків та зміна ставлення до гендерних стереотипів значно змінили правила на ринку праці.

Чумак зазначає, що роботодавці все частіше віддають перевагу жінкам. Причина цього зрозуміла – мобілізаційний ризик для чоловіків. Бізнес прагне уникнути втрати працівників через кілька тижнів після їх найму, тому жінки стають більш надійним кадровим ресурсом.

"Через ризик мобілізації вже помітна тенденція: роботодавці інколи відверто зазначають у вакансіях – шукаємо жінку, це нова реальність", – зазначає експерт. За результатами досліджень, 63% роботодавців вважають нестачу кадрів основною загрозою для бізнесу. Це стосується не лише кваліфікованих спеціалістів у складних сферах, а й звичайних працівників. Проблема з кадрами торкнулась практично всіх галузей:

ІТ, машинобудування та енергетика;

будівництво, логістика, агросектор;

торгівля, готельно-ресторанна сфера, охорона здоров’я й освіта.

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Цікава парадоксальна ситуація: багато жінок, які раніше працювали в традиційно "жіночих" галузях, сьогодні перебувають за кордоном. За оцінками, понад 6,7 млн українців виїхало, і значна частина з них – це жінки та діти. "У медицині, освіті, сфері послуг та готельно-ресторанному бізнесі жінки становили більшість персоналу. Їхній виїзд зробив ці галузі практично беззахисними", – наголошує Чумак.

Для того, щоб зберегти бізнес на плаву, підприємці вдаються до нестандартних підходів. Серед таких рішень – активніше залучення:

жінок пенсійного віку;

студенток;

ветеранів війни, зокрема чоловіків, які пройшли реабілітацію і готові до роботи.

Однак така заміна кадрів вимагає значних часових і ресурсних затрат. Головною проблемою є професійна перекваліфікація. "Бізнес змушений навчати з нуля, іноді буквально – показуючи людині, як працювати з інструментом. Але іншого виходу немає", – зазначає Чумак.

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