'Ми очікуємо цього дуже скоро' – у Білому домі заявили про зустріч Трампа із Зеленським та Путіним

Білий дім очікує, що зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним відбудуться найближчим часом. Трамп планує підписати угоду про рідкісноземельні мінерали із Зеленським.

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Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає "Інтерфакс-Україна". Левітт наголосила, що така угода є логічним кроком, враховуючи внесок американських платників податків у підтримку України.

Нагадаємо, Трамп висунув Путіну Ультиматум.

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