'Ми переходимо до наступальних дій': Маляр прокоментувала ситуацію на фронті

Заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію на фронті. За її словами, на деяких ділянках українські військові переходять до контрнаступальних дій.

Вона зазначила, що українські військові продовжують оборону, яку почали 24 лютого 2022 року. Про це Маляр написала у своєму Telegram.

"Що зараз відбувається? Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій", – йдеться у повідомленні.

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Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються доволі широким фронтом.

"Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції. На півдні – ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення", – додала вона.

Заступниця міністра оборони також зауважила, що окупанти активно запускають інформацію про контрнаступ, оскільки їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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