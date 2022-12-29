Миття та догляд за ламінтом: заборонені засоби, які пошкодять покриття

Гарний та довговічний ламінат став чудовою альтернативою дорогому паркету. Але через неправильний догляд підлогове покриття може деформуватися і втратити привабливий зовнішній вигляд. Сьогодні ми розповімо, чим краще мити ламінат у домашніх умовах, щоб зберегти його та запобігти появі плям.

Спочатку слід сказати, що є два види прибирання покриття з ламінату.

Сухе прибирання

Сухе прибирання ламінату передбачає повну відмову від води. Найкращий варіант - потужний пилосос з м'якими щіточками. Він швидко прибере пісок, пил, шерсть домашніх тварин і не зашкодить підлозі. Пилососьте якнайчастіше, щоб на покритті не накопичувалася бруд. Велике сміття можна прибирати віником або щіткою, якщо не хочеться вмикати пилосос. Але змітайте вздовж дощок, інакше бруд западає у стики.

Вологе прибирання

Попередньо необхідно розібратися, чи можна мити водою ламінат, який покладено на підлозі у вашій квартирі. Покриття має володіти вологовідштовхувальними характеристиками, інакше дошки швидко набухнуть. Рекомендується проводити вологе прибирання ламінату не нижче 23 класу. Але наявність вологозахисту зовсім не означає, що можна вилити на підлогу відро води. Дотримуйтесь кількох правил:

Ретельно вичавлюйте ганчірку для швабри;

Намагайтеся мити підлогу з відкритим вікном, щоб волога швидше випаровувалась;

Попередньо пропилососьте підлогу та відітріть дрібні плями;

Сильно забруднену поверхню доведеться мити двічі. Перший раз із миючим засобом, вдруге просто чистою водою;

Якщо ви ненароком вилили багато води, відразу протріть насухо.

Заборонені засоби

Навіть сильно забруднений ламінат не можна мити хлоркою, білизною та будь-якими іншими засобами з кислотою та лугом. Вони руйнують декоративний шар, усувають блиск і залишають на ламінаті плями, що не змиваються. Покриття буде назавжди зіпсоване.

У жодному разі не скребіть ламінат металевою губкою, наждачкою та гострими предметами (ніж, залізний скребок тощо). Вони залишають на поверхні глибокі подряпини. Також під забороною сода, порошки та інші засоби із абразивом.

Яким миючим засобом мити ламінат

Використовуйте лише спеціально призначені для цього засоби. На упаковці має бути позначка "Для ламінату". Більшість очищувачів продаються в концентрованому вигляді, розбавляються водою і не вимагають змивання. Обов'язково протестуйте нову побутову хімію на непомітній ділянці.

Завжди читайте інструкцію, в якій зазначено, як правильно мити ламінатну підлогу саме цим засобом. Якщо ви розведете у воді занадто мало очищувача, покриття для підлоги залишиться брудним, а його зайва кількість залишить розводи. Не рекомендується використовувати мило та звичайні гелі. Вони не здатні повноцінно очистити забруднення. Ламінат перестане блищати і виглядатиме брудним. Віддайте перевагу тільки професійній побутовій хімії. Вона прибирає бруд і створює на поверхні брудовідштовхувальну плівку.

Як правильно мити підлогу з ламінату, щоб не було розводів

Лише ідеально чистий ламінат виглядає ефектно. Особливо ретельно доведеться доглядати темне покриття, тому що на ньому дуже помітні розводи. Декілька порад допоможуть вимити підлогу до блиску:

Завжди попередньо пилососьте або підмітайте підлогу. Навіть якщо вам здається, що він ідеально чистий. Дрібні піщинки та шерсть свійських тварин можуть забитися в стики.

Спочатку відмийте всі плями і лише потім використовуйте швабру.

Дотримуйтесь дозування миючого засобу.

Не поспішайте і не мийте підлогу круговими рухами. Ведіть швабру у напрямку укладання дощок.

Найчастіше наливайте у відро нову воду. Вона не повинна бути каламутною від бруду.

Споліскуйте ганчірку під краном і лише потім опускайте в рідину з миючим засобом.

Якщо на ламінаті все ж таки залишилися розводи, вимийте підлогу чистою водою і протріть сухою ганчіркою з мікрофібри. Підлогове покриття заблищить від чистоти.

Нагадаємо, якщо на вашому улюбленому килимі з'явилися плями, це ще не означає, що вам доведеться з ним попрощатися. Будь-які плями, навіть ті, що в'їлися, можуть зникнути без сліду при правильних маніпуляціях.

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