На 2-3 години більше: як збільшити роботу MacBook від акумулятора

Що зробити, щоб макбук довше працював від акумулятора

Apple MacBook – популярна лінійка ноутбуків, яка зарекомендувала себе як надійні та функціональні пристрої. Однак, як і будь-яка батарея, акумулятор MacBook потребує певного догляду, щоб забезпечити його тривалу роботу. Ось декілька порад від Apple щодо догляду за батареєю MacBook.

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Параметри енергоощадження

Для продовження терміну служби акумулятора вашого MacBook, ви можете скористатися параметрами енергоощадження в macOS. Ось як це зробити:

Відкрийте Системні Налаштування на вашому MacBook;

Перейдіть в розділ Акумулятор.;

Натисніть на іконку інформації "i" біля стану акумулятора;

Вимкніть опції "Оптимізація зарядження" та "Керувати строком служби акумулятора";

Натисніть кнопку Готово.

Екран блокування

Ще один спосіб зберегти заряд акумулятора вашого MacBook - налаштувати час, через який дисплей вимкнеться, коли ви не використовуєте комп'ютер. Ось як це можна зробити:

Відкрийте Системні Параметри на вашому MacBook;

Перейдіть в розділ Замкнений екран;

В правій панелі встановіть потрібний час, через який дисплей вимикається під час живлення акумулятора, коли він не використовується;

Закрийте Системні Параметри.

Геолокація

Деякі програми можуть використовувати дані вашої геолокації у фоновому режимі, що може споживати батарею вашого MacBook. Однак, ви можете вимкнути цю опцію, якщо вона не є необхідною для роботи програми. Ось як це зробити:

Відкрийте Системні Налаштування на вашому MacBook;

Перейдіть в розділ "Приватність і Безпека";

Натисніть Геолокація;

Виберіть програми, для яких ви хочете вимкнути дозвіл визначення вашого місцеперебування.

Варто зауважити, що вимкнення служб геолокації може мати менший вплив на енергоспоживання в порівнянні з iOS.

Оновлення до останньої версії програмного забезпечення

Apple регулярно випускає оновлення програмного забезпечення macOS, які включають оптимізації роботи ноутбука та батареї. Тому важливо встановлювати останні версії macOS, щоб забезпечити ефективну роботу батареї MacBook.

Контроль яскравості екрана та підсвічення клавіатури

Яскравий екран та підсвічення клавіатури можуть споживати значну кількість енергії батареї. Тому рекомендується знижувати яскравість екрану до оптимального рівня та вимикати підсвічення клавіатури, якщо воно не потрібне.

Використання режиму сну та глибокого сну

MacOS має вбудовані режими сну та глибокого сну, які дозволяють ефективно використовувати енергію батареї. Режим сну вимикає певні функції, коли MacBook перебуває в режимі бездіяльності, тоді як глибокий сон дозволяє продовжувати роботу MacBook на весь день, використовуючи мінімальну кількість енергії батареї.

Комфортна температура

Температура впливає на роботу батареї MacBook. Apple рекомендує використовувати ноутбук за комфортної температури, оскільки висока або низька температура може вплинути на тривалість роботи батареї. Не залишайте MacBook на довгий час на відкритому сонці, в гарячому автомобілі або в приміщенні з низькою температурою, оскільки це може спричинити зменшення робочого часу батареї.

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Закриття непотрібних програм

Запущені програми можуть споживати енергію батареї MacBook, навіть якщо вони не активні. Тому рекомендується закривати непотрібні програми, особливо ті, які використовують велику кількість ресурсів, таких як графіка або обробка відео.

Відключення непотрібних функцій MacBook має різноманітні функції, такі як Bluetooth, Wi-Fi, підсвічування клавіатури тощо, які можуть бути вимкнені, якщо вони не використовуються. Відключення непотрібних функцій може допомогти продовжити роботу батареї MacBook на більш тривалий час.

Дотримання правильної процедури заряджання

Apple рекомендує дотримуватися правильної процедури заряджання для батареї MacBook. Регулярне повне розряджання та заряджання батареї може допомогти забезпечити її ефективну роботу. Не рекомендується залишати батарею MacBook розрядженою на тривалий період часу, оскільки це може призвести до зменшення її ресурсу. Також рекомендується уникати повного розрядження батареї до нуля, а також перевантаження її підзарядкою.

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