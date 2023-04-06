На 2-3 часа больше: как увеличить работу MacBook от аккумулятора

Apple MacBook – популярная линейка ноутбуков, зарекомендовавшая себя как надежные и функциональные устройства. Однако, как и любая батарея, аккумулятор MacBook нуждается в уходе, чтобы обеспечить его длительную работу. Вот несколько советов от Apple по уходу за батареей MacBook.

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Параметры энергосбережения

Для продления срока службы аккумулятора MacBook, вы можете воспользоваться параметрами энергосбережения в macOS. Вот как это сделать:

Откройте Системные Настройки на MacBook;

Перейдите в раздел Аккумулятор.;

Нажмите на иконку информации "i" у состояния аккумулятора;

Видео дня

Выключите опции "Оптимизация зарядки" и "Управление сроком службы аккумулятора";

Нажмите кнопку Готово.

Экран блокировки

Еще один способ сохранить заряд аккумулятора вашего MacBook – настроить время, через которое дисплей выключится, когда вы не используете компьютер. Вот как это можно сделать:

Откройте Системные Параметры на MacBook;

Перейдите в раздел Замкнутый экран;

В правой панели установите нужное время, когда питание аккумулятора выключается, когда он не используется;

Закройте Системные Настройки.

Геолокация

Некоторые приложения могут использовать данные геолокации в фоновом режиме, что может потреблять батарею MacBook. Однако, вы можете отключить эту опцию, если она не необходима для работы программы. Вот как это сделать:

Откройте Системные Настройки на MacBook;

Перейдите в раздел "Конфиденциальность и Безопасность";

Нажмите кнопку Геолокация;

Выберите приложения, для которых вы хотите отключить разрешение на определение вашего местоположения.

Следует заметить, что отключение служб геолокации может оказать меньшее влияние на энергопотребление по сравнению с iOS.

Обновление до последней версии программного обеспечения

Apple регулярно выпускает обновления программного обеспечения macOS, включающие оптимизацию работы ноутбука и батареи. Поэтому важно устанавливать последние версии macOS для обеспечения эффективной работы батареи MacBook.

Контроль яркости экрана и подсветка клавиатуры

Яркий экран и подсветка клавиатуры может потреблять значительное количество энергии батареи. Поэтому рекомендуется снижать яркость экрана до оптимального уровня и выключать подсветку клавиатуры, если она не нужна.

Использование режима сна и гибернации

MacOS имеет встроенные спящие режимы и гибернации, которые позволяют эффективно использовать энергию батареи. Режим сна отключает определенные функции, когда MacBook находится в режиме бездействия, в то время как глубокий сон позволяет продолжать работу MacBook на весь день, используя минимальное количество энергии батареи.

Комфортная температура

Температура влияет на работу батареи MacBook. Apple рекомендует использовать ноутбук при комфортной температуре, поскольку высокая или низкая температура может повлиять на продолжительность работы батареи. Не оставляйте MacBook на длительное время на открытом солнце, в горячем автомобиле или в помещении с низкой температурой, так как это может привести к уменьшению рабочего времени батареи.

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Закрытие ненужных программ

Запущенные приложения могут потреблять энергию батареи MacBook, даже если они не активны. Поэтому рекомендуется закрывать ненужные программы, особенно те, которые используют множество ресурсов, таких как графика или обработка видео.

Отключение ненужных функций MacBook имеет различные функции, такие как Bluetooth, Wi-Fi, подсветка клавиатуры и т.д., которые могут быть отключены, если они не используются. Отключение ненужных функций может помочь продолжить работу батареи MacBook на более длительное время.

Соблюдение правильной процедуры зарядки

Apple рекомендует соблюдать правильную процедуру зарядки для батареи MacBook. Регулярная полная разрядка и зарядка батареи может помочь обеспечить ее эффективную работу. Не рекомендуется оставлять батарею MacBook разряженной на длительный период времени, так как это может привести к уменьшению ее ресурса. Также рекомендуется избегать полной разрядки батареи до нуля, а также перегрузки ее подзарядкой.

Напомним, ранее мы писали о самых популярных советах, которые помогут ускорить работу старых ПК, ноутбуков и смартфонов.

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